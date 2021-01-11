"Карабахская" встреча в Кремле: о чем договорились Алиев и Пашинян

В Москве состоялась встреча президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении, которые подписали совместное заявление об инфраструктурном развитии разрушенного недавней войной Нагорного Карабаха.

Переговоры стали следующей стадией примирения Баку и Еревана после осеннего прекращения огня в Карабахе. А для азербайджанского и армянского лидеров Ильхама Алиева и Никола Пашиняна это стало первой встречей за год. В последний раз они встречались

"Сегодня" собрали все подробности и договоренности, которые удалось достичь на встрече.

О чем договорились

Переговоры в Кремле продолжались около четырех часов за закрытыми дверями. Их главной темой стало разблокирование транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией.

В опубликованном итоговом документе говорится о создании Трехсторонней рабочей группы, которая до 1 марта должна представит список проектов по развитию транспортной инфраструктуры в регионе и график их реализации.

При этом основное внимание будет сосредоточено на автотранспортной и железнодорожной структуре.

Предполагается, что главными проектами станут:

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строительство Азербайджаном железной дороги с Турцией и Нахичеванской автономией через территорию Армении;

строительство Арменией прямого железнодорожного сообщения с Россией и Ираном через территорию Азербайджана;

соединение железнодорожным систем России и Турции.

Возглавят рабочую группу вице-премьеры Азербайджана, Армении и России. Ее первое заседание должно состояться до 30 января.

Позиция Азербайджана: конфликт в прошлом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который изначально добился более выгодных условий перемирия для Баку, с большим воодушевлением отреагировал на подписанный документ. По его словам, это "открывает огромные перспективы".

"Открываются совершенно новые перспективы, которые мы даже, может быть, раньше не могли представить", – сказал он.

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По его словам, карабахский конфликт остался в прошлом и обе стороны смогут найти в себе "волю и мудрость думать о будущем и о примирении".

"Мы настроены на очень эффективное сотрудничество в этом году и в последующие годы, на то, что ситуация, которая складывалась между Арменией и Азербайджаном на протяжении многих лет, в конечном итоге разрешилась", – сказал Алиев.

Позиция Армении: не все так гладко

В то же время, мнение армянского премьера Никола Пашиняна, для которого "сдача Карабаха" едва не стала концом карьеры, оказалось менее радужным. Отметив важность и перспективность сегодняшнего заявления, он сделал акцент на нерешенности карабахского вопроса.

"Этот конфликт остается неурегулированным ... Остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов — статус Нагорного Карабаха", — сказал он.

Кроме того, по словам Пашиняна, остается не до конца решенным вопрос военнопленных, который необходимо уладить в кратчайшие сроки.

Что осталось за кулисами

Возможно, экономическое развитие региона и возможно, однако две кавказские нации далеки от реального мира. Это отразилось и межличностных отношениях Алиевым и Пашиняном, которые отказались жать друг другу руку перед сегодняшними переговорами. Они обменялись рукопожатиями только с Владимиром Путиным.