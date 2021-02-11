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Карантин после вакцины не нужен: в США меняют COVID-правила

11 февраля, 09:19

Стас Кожемякин

Для послабления требований необходимо соответствовать трем критериям

Американские эпидемиологи разрешили людям, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, не соблюдать карантин после контакта с заразившимся или теми, у кого подозревают COVID-19.

Об этом говорится в новых рекомендациях на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

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В то же время, чтобы избежать карантина, необходимо соответствовать трем критериям:

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Несмотря на это, вакцинированным людям следует продолжать следовать всем эпидемиологическим инструкциям, в том числе носить маску, соблюдать дистанцию при общении с посторонними, избегать скопления людей и плохо вентилируемых помещений, прикрываться во время кашля и чихания, часто мыть руки.

Напомним, что для вакцинации в США используются вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech, которые были одобрены местным фармрегулятором. При этом ни одну из них не используют для вакцинации подростков.

Видео: Сегодня

Также мы писали о намерении американского правительства увеличить поставки вакцины по всей территории страны на треть – до 11 млн доз в неделю.

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