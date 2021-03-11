Уже с выходных на банковские счета американцев начнет поступать по 1400 долларов

Президент США Джо Байден подписал законопроект, предполагающий выделение дополнительно 1,9 триллиона долларов на "План спасения Америки", который ранее принял Конгресс.

Подписание документа снималось на камеры и транслировалось на официальной странице американского лидера в Twitter.

"Этот исторический закон направлен на восстановление стержня этой страны и дать народу этой страны, труженикам, представителям среднего класса, людям, которые построили эту страну, шанс на победу", – заявил Байден.

План стимулирования экономики предполагает прямые выплаты в размере до 1400 долларов американским гражданам, которые зарабатывают до 80 тыс. долларов в год без вычета налогов. Деньги на банковские счета американцев начнут поступать уже в эти выходные.

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Кроме того, до 6 сентября вводятся доплаты на 300 долларов к страховым выплатам по безработице, а на детские пособия – на весь следующий год.

Также почти 20 млрд долларов будут направлены на закупку вакцин от коронавируса, 25 млрд – на помощь по аренде жилья и коммунальным услугам, а 350 млрд – на помощь местным властям.

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Стоит отметить, что федеральный бюджет США на 2021 год составляет 2,3 трлн долларов, включая 900 млрд поддержки экономики.

В прошлом году администрация уже экс-президента Дональда Трампа добилась принятия Конгрессом пакета помощи населению в размере 2 трлн долларов.