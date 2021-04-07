Ким Чен Ын пожаловался на "наихудшую в истории ситуацию" в КНДР

Северная Корея столкнулась с наихудшей ситуации в своей истории, поэтому местные партийные лидеры должны прикладывать максимум усилий, чтобы это исправить.

Об этом сообщает Al Jazeera, ссылаясь на государственные СМИ КНДР.

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын признал, что ситуация в КНДР складывается хуже, чем когда бы то ни было.

"Даже в наихудшей ситуации, в которой нам нужно преодолевать беспрецедентное множество вызовов, зависит от роли, которую играют партийные ячейки", – заявил Ким Чен Ын на шестой конференции секретарей ячеек Трудовой партии Кореи, которая состоялась 6 апреля.

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На этом фоне он призвал выполнять решения съезда партии "нацеленных на улучшение нашего стиля социалистического дела, достижение ощутимых изменений и развития в экономической работе".

Ким Чен Ын также раскритиковал партийные низы за "недостатки" и призвал немедленно их исправить для устойчивого и здорового развития партии.

Напомним, что в январе Ким Чен Ын уже признавал почти полный провал пятилетнего плана экономического развития страны.

А после этого он призвал Северную Корею заняться "всесторонним" расширением внешних связей с окружающим миром.

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