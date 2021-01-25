Кипр откроет границы для украинских туристов: дата и правила въезда

Республика Кипр стала первой страной Евросоюза, которая разрешила въезд для украинских туристов после полного локдауна, введенного во время второй волны пандемии COVID-19.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные министерства туризма этой страны.
Как сообщается, всего власти Кипра определили список из 56 стран, для которых будут открыты границы.
В этот перечень входят:
- все государства ЕС и Европейской экономической зоны;
- страны из совместного "зеленого списка" ЕС с низким уровнем заболеваемости;
- Украина, Россия, Беларусь, Великобритания, Израиль, Египет, Иордания, Ливан, ОАЭ и Саудовская Аравия независимо от их текущего эпидемического состояния.
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В настоящий момент иностранцы могут въезжать на Кипр при условии, если по прибытии они проходят 14-дневную изоляцию. Это делает практически невозможными туристические поездки.
С 1 февраля Кипр планирует постепенно снимать это ограничение. Точный график снятия требования о самоизоляции не оглашается, но Кипр гарантирует, что не позднее 1 марта граница для украинцев будет открыта.
Требования для украинцев будут зависеть от текущей эпидемической ситуации в нашем стране.
Сейчас Украина попала бы в "красную" категорию. Это означает, что турист должен будет сдать ПЦР-тест не позднее 72 часов до вылета, а затем еще один тест, по прилету. Оба теста оплачиваются за счет туриста.
В случае улучшения ситуации в Украине будет отменено требование сначала второго, затем первого теста и останется выборочное тестирование за средства кипрского правительства.
Ранее новости "Сегодня" писали, как изменились правила для въезда на Кипр.
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