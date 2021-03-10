Китай может атаковать Тайвань в ближайшие годы – адмирал США дал тревожный прогноз

Пекин хочет потеснить и заменить Вашингтон на мировой арене, говорит Филип Дэвидсон

Американский адмирал Филип Дэвидсон считает, что Китай может вторгнуться на Тайвань в течение следующих шести лет, поскольку Пекин активизирует свои усилия по ослаблению вооруженных сил США в Азии.

Об этом сообщает Teraz.sk со ссылкой на агентство AFP.

Адмирал выразил опасение, что Китай усиливает свои амбиции по замене Соединенных Штатов и их ведущей роли в международном порядке уже к 2050 году.

"Проблема Тайваня, несомненно, является одной из амбиций, которые Пекин хочет реализовать к этому году. Я думаю, что угроза проявится в течение этого десятилетия, а точнее, в течение следующих шести лет", – сказал комитету Сената высокопоставленный военный чиновник США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Напомним, Тайвань отделился от Китая в конце гражданской войны в 1949 году и постоянно сталкивается с угрозой вторжения Народно-освободительной армии Китая.

В 1979 году Вашингтон перестал признавать Тайбей дипломатически в пользу Пекина, но остается самым важным неофициальным и военным союзником острова.

Демократический и самоуправляемый Тайвань живет под постоянной угрозой вторжения авторитарного Китая, лидеры которого рассматривают островное государство как часть своей территории и обещают однажды вернуть Тайвань.

Напомним, в последние дни Вашингтон и Пекин обменялись дипломатическими уколами. Госсекретарь США Тони Блинкен назвал Китай главным геополитическим вызовом XXI века.

В ответ председатель КНР Си Цзиньпин объявил Соединенные Штаты "величайшей угрозой" Китаю.