КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японии

Северная Корея 25 марта запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря. Правительства Японии и Южной Кореи созвали экстренные совещания.

Об этом сообщает Kyodo News.

По данным Минобороны Японии, запуск ракет был произведен в 7:00 по местному времени (00:00 по Киеву). Там также отметили, что они не задела японскую территорию, траектория их полета также не проходила над японской исключительной экономической зоной.

Тем не менее Минобороны Японии считает запуск ракет серьезной проблемой для всего международного сообщества.

"Запуск ракет угрожает миру и безопасности нашей страны и региона, а также нарушает резолюцию ООН", – заявил премьер-министр Есихидэ Суга.

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Также экстренное совещание созвало правительство Южной Кореи.

В последнее время КНДР вновь активизировалась – в частности на выходных были запущены несколько ракет малой дальности.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен, среди стран, которые представляют военную угрозу для Запада, назвал КНДР, Россию, Китай и Иран.

Мы также сообщали, что в США впервые начался суд над гражданином Северной Кореи, его ранее экстрадировали из Малайзии.