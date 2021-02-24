"Кокаиновый рекорд" Европы: в Германии и Бельгии перехватили 23 тонны наркотика

Правоохранительные органы трех стран ЕС провели совместную операцию против контрабандистов и изъяли партию кокаина в размере более 23 тонн. Голландские СМИ уже назвали это рекордом для Европы.

Об этом сообщили в нидерландской полиции. Предполагается, что наркотики общей торговой стоимостью 600 миллионов евро предназначались для голландского рынка.

Наркоперевозчиком оказался 28-летний гражданин Нидерландов. Утром 24 февраля он был арестован.

"Никогда прежде за один раз так много кокаина не перехватывали. Поимка и продолжающееся расследование проводились в тесном и интенсивном сотрудничестве между полицией, таможней и прокуратурой Нидерландов, Германии и Бельгии", – отметили нидерландские правоохранители.

Кокаин изъяли в ходе двух рейдов ранее в этом месяце. Первый был осуществлен 12 февраля в порту Гамбурга – 16,17 тонны кокаина обнаружили в 1728 банках наполнителя для стен, прибывших в контейнеровозе из Парагвая.

Реклама

Фото: пресс-служба полиции Германии

А 20 февраля в порту бельгийского Антверпена обнаружили еще порядка 7,2 тонны наркотиков – они находились в контейнере с дровами, который прибыл из Панамы.

Фото: пресс-служба полиции Нидерландов

Напомним, что в Бельгии "наркорекорд" был установлен в ноябре – в порту Антверпена правоохранители перехватили 11,5 тонны кокаина.

Мы также писали об отечественном "кокаиновом рекорде", который был установлен в порту Южный – на судне с бананами из Эквадора нашли 112 килограммов наркотика.

Видео: Сегодня