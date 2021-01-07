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В США подтвердили победу Байдена на выборах

7 января, 10:38

Татьяна Очеретяная

Возражения против исключения части голосов отклонили

В Соединенных Штатах Америки Конгресс подтвердил победу Джо Байдена над действующим президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает CNN.

Так, Сенат и палата представителей отклонили возражения против исключения голосов избирателей Джорджии и Пенсильвании за Байдена.

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Республиканцы возражали против голосов выборщиков в Аризоне, Неваде и Мичигане, но ходатайства провалились до того, как дошли до дебатов.

Напомним, дебаты в Конгрессе США 6 января о результатах выборов прервали из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Конгрессменам пришлось срочно эвакуироваться: в здании распылили слезоточивый газ.

Ранее сайт "Сегодня" собрал самые яркие кадры, которые в полной мере покажут то, что происходило в США этой ночью.

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