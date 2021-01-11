Конгресс США пытается лишить Трампа полномочий – резолюция

Спикер Палаты представителей Конгресса Ненси Пелоси сегодня, 11 января, предложит конгрессменам поддержать резолюцию, которая призывает вице-президента США Майка Пенса отстранить Трампа и временно взять на себя президентские полномочия.

"Эта резолюция призывает вице-президента созвать и мобилизовать кабинет министров для приведения в действие 25-й поправки, объявляющей президента неспособным исполнять свои служебные обязанности, после чего вице-президент немедленно приступит к исполнению обязанностей президента", – говорится в заявлении Пелоси, сообщает ABC News.

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Ответ Пенса будут ждать только 24 часа. Если тот не поддержит резолюцию, безотлагательно начнут процедуру импичмента Трампу.

Отметим, поправка XXV к Конституции США регулирует правила передачи власти и определяет случаи недееспособности президента. Если глава государства по любой причине не способен исполнять возложенные на него обязанности, политическая система Штатов регулируется именно 25-й поправкой от 1967 года.

Кроме того, Пелоси назвала Трампа "служанкой Путина". По ее мнению, отказ Трампа обвинить Россию в причастности к кибератакам на федеральные учреждения США связан с тем, что у Москвы есть на него компромат. Об этом она заявила в интервью CBS.

Также напомним, что Трамп не верит, что Пенс попытается отстранить его от власти.