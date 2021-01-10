Конституция у Капитолия и надувной Трамп: американцы требуют импичмента президента (видео)

В США готовятся к возможному импичменту Дональда Трампа. Демократы уже подготовили документ, который может лишить его кресла главы государства, а на улицы американских городов выходят митингующие с требованием отставки главы Белого дома.

О последних событиях в США в сюжете собкора новостей "Сегодня" Зоряны Степаненко.

Журналист подтвердила, что акции протеста в Соединенных Штатах продолжаются и сейчас. В Вашингтоне к стенам Конгресса митингующие приносят Конституцию и цитируют разделы, которые, по их мнению, нарушил действующий президент.

А в Нью-Йорке люди прошли по Манхэттену, держа в руках надувную куклу Трампа и требуя его немедленной отставки, несмотря на то, что до конца его срока осталось 10 дней.

"Мы на этой неделе видели ужасную толпу, которую он направил к Капитолию. Нас не должны пугать такими вещами. И мы не должны видеть флаги Соединенных Штатов, валяющиеся на лестнице административного здания", – говорит один из протестующих.

В Конгрессе также хотят отставки Трампа. Один из вариантов – признать его недееспособным. Тогда на оставшееся время страну возглавит вице-президент Майк Пенс. Для этого требуется его согласие. И он, хоть и долго думал, но уже не против, пишут американские СМИ, ссылаясь на свои источники.

Если президента признают недееспособным, это будет беспрецедентный случай в американской истории.

Сам Пенс планирует побывать на инаугурации Джо Байдена, а с Трампом, пишут журналисты, не общался со дня штурма Капитолия. В беспорядках президента считает виновным почти весь американский политикум.

"Дональд Трамп должен уйти сейчас. Тот, кто является предателем и потерял контроль над своими умственными способностями настолько, чтобы начать восстание против США, не должен иметь доступа к ядерной кнопке", – говорит мэр Нью-Йорка Де Блазио.

Если Пенс таки откажется возглавить страну, конгрессмены готовят другой план – импичмент. Завтра согласуют статьи, в которых пропишут обвинения Трампу. Само голосование может состояться уже в среду. И если большинство будет "за", дорога в Белый дом действующему президенту будет навсегда закрыта.

Что касается Трампа, то он молчит – как бы это ни было необычно. Его аккаунт в Twitter, через который он обычно общался с миром, заблокировали, но и на публике со дня штурма он не появлялся.

Один из местных телеканалов, ссылаясь на свои источники, сообщил, что послезавтра Трамп планирует путешествие на границу с Мексикой, где идет строительство его стены. Больше об этом мероприятии никаких деталей.

А в Twitter вместо него написал сын – Дональд Трамп-младший, который возмутился цензурой в интернете и дал ссылку на сайт, где вскоре появится информация о дальнейших действиях президента.

.