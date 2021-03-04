Корабль на Марс Starship впервые успешно приземлился, но все-таки взорвался (видео)

У Маска заявили об избытке ракетного топлива

Прототип корабля для полетов на Марс Starship SN10, разработанный американской космической компанией SpaceX таки совершил испытательный полет поздно вечером в среду, 3 марта, после неудачной попытки.

Трансляция запуска велась в частности на странице компании в Twitter.

В ходе испытательного полета Starship поднялся в воздух с космодрома в округе Камерон в Техасе на высоту около 10 километров. Он выполнил разворот, снижение, снова запустил двигатели перед посадкой и даже впервые успешно приземлился.

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Правда, через несколько минут после посадки корабль все-таки взорвался, как сообщили у Маска – из-за избытка ракетного топлива.

Напомним, несколькими часами ранее SpaceX в экстренном порядке отменила тест-запуск прототипа космического корабля Starship SN10 из-за небольших неполадок, пообещав запустить позже.

Мы также сообщали, что первый полет Starship на околоземной орбите Илон Маск анонсировал уже в 2021 году.