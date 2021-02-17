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Коронавирус может вызывать гангрену – исследование

17 февраля, 20:03

Юлия Ляхова

Ученые назвали еще один побочный эффект

Группа исследователей выяснила, что коронавирус может вызвать гангрену.

Об этом сообщает The Sun.

В своей статье в журнале Skeletal Radiology доктор Свати Дешмук сказал: "Мы поняли, что вирус COVID-19 может заставить организм атаковать себя разными способами, что может привести к ревматологическим проблемам, требующим лечения на протяжении всей жизни".

К слову, у большинства людей, заразившихся вирусом, наблюдаются такие симптомы, как новый постоянный кашель, потеря вкуса и запаха и высокая температура.

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У трети пациентов с коронавирусом симптомы отсутствуют. У некоторых заболевших были такие симптомы, как болезненность суставов и болезненность мышц.

У некоторых при осложнениях наблюдаются обострения ревматоидного артрита и аутоиммунный миозит.

Ранее мы писали, что у заболевших коронавирусом детей врачи заметили мультисистемный воспалительный синдром. Заболевание обычно возникает через несколько недель после заражения.

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