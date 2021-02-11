Коронавирус "родился" еще раньше, чем считали: расследование ВОЗ в Китае

Пекин отрицает, что COVID-19 начал распространяться еще в октябре 2019 года

Эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые с января расследовали происхождение коронавируса SARS-CoV-2 в Китае, допускают, что он мог появиться гораздо раньше, чем считается.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По официальной версии, первый пациент с выявленным штаммом вируса был обнаружен в городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй, 8 декабря 2019 года. Однако в ВОЗ предполагают, что 90 человек, которых госпитализировали в центральном Китае с симптомами коронавируса за два месяца до этого, тоже были заражены.

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Чтобы подтвердить эту теорию, организация предложила китайским властям проверить образцы крови у более широкого круга населения. Но разрешения от Пекина пока что не поступало.

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В то же время, тестирование некоторых из этих 90 пациентов не обнаружило у них антител к COVID-19. Впрочем, с тех пор прошло уже больше года, а срок жизни антител остается вопросом до конца не изученным.

По словам главы группы китайских экспертов в делегации ВОЗ Ляня Ваняня, этих людей проверяли и не обнаружили доказательств того, что вирус появился до декабря 2019 года.

Напомним, что на этой неделе делегация Всемирной организации здравоохранения завершила свое расследование вопроса происхождения коронавируса. Глава группы ответил на вопросы о лабораторном появлении COVID-19 и заражении от летучей мыши.

Видео: Сегодня

Тем временем в Соединенных Штатах заявили, что ждут полноценного доклада и заранее не делают выводов о расследовании.