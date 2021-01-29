Кровавое нападение на украинского подростка в Париже: арестованы еще двое

К зверскому избиению 14-летнего Юрия могут быть причастны еще двое несовершеннолетних

Вслед за девятью подозреваемыми в причастности к жесточайшему нападению на украинского подростка Юрия Симканича в центре Парижа 29 января были задержаны еще двое несовершеннолетних французов.

Об этом сообщает издание France info, ссылаясь на управление прокуратуры Парижа.

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Таким образом, всего в рамках расследования под стражу поместили 10 несовершеннолетних и один взрослый. Им вменяют "покушение на убийство", "создание преступного сообщества с целью совершения преступления" и "краже с применением насилия".

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Тем временем, как сообщается, Юрий, которому недавно исполнилось 15 лет, перенес две операции, побывал в искусственной коме, но сейчас он чувствует себя лучше.

Напомним, что 15 января группа в районе торгового центра Beaugrenelle неподалеку от Эйфелевой башни в Париже произошла массовая драка с участием примерно 20 человек. В результате подросток получил массовые травмы: переломы рук, пальцев, рук, в нескольких местах пробит череп.

После этого во французских СМИ появилась информация о том, что на место трагедии у Юрия якобы обнаружили отвертку, а он сам был известен местным правоохранителям. Однако в парижской прокуратуре это опровергают.

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