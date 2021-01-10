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Крушение самолета МАУ: в Госдепе США выступили с заявлением

10 января, 01:27

Юлия Ляхова

В США призвали к справедливому расследованию катастрофы

Виновные в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" военные, которые выпустили ракеты, до сих пор не понесли наказание.

Об этом заявили в государственном департаменте США.

"Собственное расследование Ирана показало, что Корпус стражей Исламской революции (IRGC) сбил самолет двумя ракетами "земля-воздух". Однако через год члены IRGC до сих пор не понесли ответственности за гибель 176 невинных гражданских пассажиров и экипажа на борту. Зато в течение всего этого длительного расследования режим продолжал защищать тех, кто несет ответственность за это в IRGC", – говорится в сообщении.

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Также в Госдепе призвали к справедливому расследованию катастрофы.

Пассажирский лайнер МАУ, на борту которого находились 176 человек, в том числе 11 украинских граждан, был сбит во время вылета из Тегерана в Киев 8 января. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

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