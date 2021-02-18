В легкой форме COVID-19 болеют потомки неандертальцев – исследование

Люди, которые перенесли заболевание COVID-19 в легкой форме или без симптомов, могут иметь гены, унаследованные ими от неандертальских предков.

Об этом свидетельствует исследование Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге, передает CNN.

Исследователи обнаружили генетическую мутацию, которая снижает риск тяжелого протекания COVID-19 примерно на 22%. Она был обнаружен во всех взятых ими образцах ДНК неандертальцев и примерно в 30% образцов, взятых у людей европейского и азиатского происхождения.

"Мы выяснили, что гаплотип на хромосоме 12, который связан со снижением риска тяжелого заболевания COVID-19 на 22%, унаследован от неандертальцев", – цитирует издание исследователей.

Ученые говорят, что возможно, это одна из тех мутаций, которые передавались тысячелетиями, потому что помогали людям выжить.

Реклама

"Относительный риск необходимости в интенсивной терапии снижается примерно на 22% на одну копию гаплотипа неандертальцев, который довольно часто встречается в регионах мира за пределами Африки", – также отмечают они.

Это открытие может объяснить, почему чернокожие пациенты чисто африканского происхождения, которые не несут ДНК неандертальцев, гораздо чаще болеют тяжелой формой коронавируса.

Ученые напоминают, что неандертальцы, вымершие около 40 000 лет назад, жили бок о бок, а иногда и скрещивались с людьми в Европе и Азии, но не в Африке. Исследования показывают, что около 2% ДНК у людей европейского и азиатского происхождения – от неандертальцев.

Напомним, группа исследователей выяснила, что вирус COVID-19 может заставить организм атаковать себя разными способами и даже вызвать гангрену.

Мы также писали, что у заболевших коронавирусом детейврачи фиксируют мультисистемный воспалительный синдром.