Лгал о COVID-19: в Латвии оштрафовали русскоязычный канал

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) оштрафовал русскоязычный "Первый Балтийский канал" (ПБК) на 16 000 евро за распространение ложной и вводящей в заблуждение информации о коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Delphi.

"Совет пришел к выводу, что ПБК распространял ложную и вводящую в заблуждение информацию о коронавирусной инфекции COVID-19 и ее заразности и тем самым сбивал с толку людей и подвергал их здоровье серьезному риску", – пишет издание.

В частности в передачах "Здоровье" и "Жить здорово" в декабре 2020 года говорилось о том, что коронавирусная инфекция имеет низкий уровень заражения, что, как заявили в NEPLP могло увеличить риск распространения инфекции среди членов семьи и особенно способствовать заражению пожилых людей и детей.

Реклама

"Вводящая в заблуждение информация может снизить участие людей в мерах безопасности и мотивировать их не соблюдать установленные государством ограничения", – заявил регулятор.

ПБК оштрафовали на максимальную сумму 10 000 евро за нарушения в передаче "Здоровье" от 27 декабря и на 6000 евро за нарушение в программе "Жить здорово" от 30 декабря.

Напомним, в январе Литва запретила въезд российскому певцу Филиппу Киркорову из-за того, что он посещал оккупированный Российской Федераций Крым.