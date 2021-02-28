Литва может помочь Украине с доказательствами для введения санкций ЕС

Литва готова предоставить помощь Украине в подготовке доказательств незаконных действий конкретных лиц по отношению к нашей стране для внесения их в санкционный список Европейского союза.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в интервью "Радио Свобода".

По его словам, вопрос возможной помощи Литвы Украине в этом вопросе он уже обсуждал с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Я рассказал, что в Литве мы сейчас часто имеем дело с санкциями – в частности, сейчас мы работаем над новым пакетом по Беларуси. Поэтому мы можем предоставить какую-то помощь – например, в подготовке пакета доказательств по конкретным людям, чтобы дальше передать его на рассмотрение Евросоюза", – уточнил Ландсбергис.

Он отметил, что такая помощь не является гарантией попадания в санкционные списки ЕС, но "почему бы не предложить тех или иных лиц".

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По словам главы литовского МИД, первое, на что смотрят при введении санкций, – "пакеты доказательств".

"Европа должна быть готова защитить в суде свое решение применить санкции против того или иного лица", – объяснил он.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Европейский Союз должен ввести новые санкции против путинского режима за агрессию против Украины и российской оппозиции, а также остановить "Северный поток – 2".

Мы также сообщали, что ЕС согласовал введение новых санкций в отношении России – в черный список попадут люди, причастные к преследованию и суду над оппозиционером Алексеем Навальным.