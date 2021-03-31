Максимальная боеготовность. США отреагировали на войска России возле Донбасса

Пентагон наблюдает за эскалацией на востоке Украины и передислокацией российских войск

На фоне недавнего обострения ситуации на Донбассе и стягивания Россией своих войск к границам Украины боеготовность Европейского командования армии США повысили до максимального уровня.

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на свои источники.

Если до активизации российской армии ситуацию в европейском регионе Пентагон оценивал как "возможный кризис", то теперь готовность американских войск на европейских базах повысили до статуса "потенциальный неизбежный кризис", то есть до максимальной опасности.

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Американские военные насчитали 4 тыс. солдат, которых Россия разместила дополнительно в приграничных с Украиной областях, а также вооружение и технику.

При этом некоторые американские эксперты опасаются неясных намерений Москвы и говорят, что возможная операция российских войск на Донбассе может обернуться серьезными последствиями.

Напомним, что ранее в этот же день спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о возможности "возобновления" войны на Донбассе, цинично отказавшись признавать ответственность России за это.

А накануне главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал о 28 батальонных тактических группах России, которые дислоцированы вдоль государственной границы Украины, на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

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