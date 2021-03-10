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Больницы не справляются: в Эстонии с 11 марта еще больше ужесточают локдаун

10 марта, 02:22

Юлия Безпечная

"Британский" штамм COVID-19 оказался агрессивнее, чем думали

В Эстонии на внеочередном заседании правительства приняли решение ввести с 11 марта как минимум на месяц еще более масштабные ограничения в связи с распространением в стране COVID-19.

Об этом говорится в заявлении эстонского правительства.

"Свежие данные показывают, что более агрессивный британский штамм коронавируса распространен в Эстонии шире, чем прогнозировалось. Наша медицинская система в кризисе", – сказала премьер-министр Кая Каллас.

По ее словам, особенно критическая ситуация в Таллинне и Северной Эстонии, где дееспособность больниц оказалась под значительным давлением, но ситуация серьезная по всей стране.

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"Поэтому правительство решило ввести дополнительные ограничения, целью которых является уменьшить до минимума контакты между людьми. Только так возможно выйти из этого кризиса", – пояснила Каллас.

В чем дополнительно ограничили эстонцев

Напомним, всего 10 дней назад в Эстонии уже ужесточали локдаун (с 1 по 28 марта), тогда были введены чуть менее жесткие ограничения.

В начале марта правительство соседней с Эстонией Финляндии также объявило о режиме ЧС и заговорило о возможности ограничения перемещения.

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