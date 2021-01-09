"Мегафон потерян. Ах, и президентство тоже": как Трамп отреагировал на бан Twitter – СМИ

СМИ узнали о реакции Трампа на блокировку в Twitter

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/JRB

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потерял над собой контроль после того, как соцсеть Twitter навсегда заблокировала его учетную запись @realDonaldTrump.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на одного из высокопоставленных сотрудников администрации Белого дома.

"У президента Дональда Трампа много ценных вещей. Но немногие, как оказалось, вызывали столько личной радости, как Twitter, который использовал как инструмент, чтобы разорвать своих врагов. В пятницу вечером он его потерял. А потом он потерял рассудок", – пишет издание.

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Для Трампа бан Twitter стал еще одним бесславным переходом к последней главе президентства, утверждает Politico. Ведь в течение двух дней главу США упрекали собственные помощники, отчитывали республиканцы и угрожали импичментом.

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Поскольку Дональд Трамп не хотел выходить и выступать перед прессой, то публика видела его только "через неловко отредактированные видео Белого дома". В одном из них призывал к прекращению беспорядков, "цепляясь за фикцию, что выборы у него украдены". В другом действующий президент США признал, что "не будет служить второй срок подряд".

Издание пишет, что помощники Трампа не желают, чтобы происшедшее в Капитолии, оставило неизгладимый эффект:

"У нас есть много достижений, которые следует выделить, чтобы могли оставить хорошее впечатление".

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп минимум на две недели лишился права публиковать посты Facebook и Instagram.

Кроме того, президент США Дональд Трамп признался, что его не будет на церемонии инаугурации его преемника-демократа Джо Байдена, которая состоится менее чем через две недели.

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