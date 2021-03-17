"Мегафонная дипломатия": Россия закатила истерику из-за доклада разведки США

Российские дипломаты жалуются, что Америка не представила доказательств вмешательства в выборы

Разведка США заявила о вмешательстве в президентские выборы, на что в России ответили вполне ожидаемо и в своем стиле, назвав эти обвинения безосновательными.

Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США.

Российские дипломаты закатили истерику, что американская разведка не приводит никаких доказательств вмешательства РФ.

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"Подготовленный разведсообществом США документ представляет собой очередной набор безосновательных обвинений в адрес нашей страны во вмешательстве в американские внутриполитические процессы. Констатируем, что Вашингтон продолжает практику "мегафонной дипломатии", главная цель которой – поддерживать негативный фон вокруг России и возлагать ответственность за дестабилизацию ситуации внутри страны на внешних игроков", – заявили в посольстве.

Россия считает, что такие заявления США не способствуют нормализации двусторонних отношений.

Как сообщали новости "Сегодня", 16 марта разведка США опубликовала доклад о вмешательстве в американские выборы. Там среди прочего указывается, что Россия пыталась дискредитировать кандидата в президенты Джо Байдена и оказывала поддержку его сопернику Дональду Трампу.