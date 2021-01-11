Мелания Трамп осудила фанатов мужа за штурм Капитолия: "Насилие недопустимо"

Первая леди США Мелания Трамп осудила попытку штурма Капитолия сторонниками ее мужа на прошлой неделе, которая привела к гибели пятерых человек.

Об этом говорится в ее заявлении, которое пресс-служба Белого дома распространила 11 января.

"Не сомневайтесь в этом, я абсолютно осуждаю насилие, которое случилось в Капитолии нашей страны. Насилие недопустимо", – подчеркнула Мелания Трамп в своем прощальном обращении в качестве первом леди, поскольку после инаугурации Джо Байдена 20 января это место займет его жена Джилл Байден.

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Она добавила, что случившееся расстроило и обескуражило ее. Кроме того, жена президента выступила против "непристойных сплетен, необоснованных личных нападок и ложных обвинений" в ее адрес.

Мелания Трамп призвала всех сосредоточиться на исцелении страны и граждан и не использовать сложившуюся ситуацию в корыстных целях.

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Фото: REUTERS/Ahmed Gaber

"Я умоляю людей прекратить насилие, никогда не делать предположений, основанных на цвете кожи человека, и не использовать различные политические идеологии в качестве основы для агрессии и жестокости. Мы должны слушать друг друга, сосредотачиваться на том, что нас объединяет, и переступать через то, что нас разделяет", – добавила президентская супруга.

Напоследок она поблагодарила миллионы американцев, которые поддерживали ее и ее мужа, назвав честью право четыре года быть первой леди.

Напомним, что 6 января во время утверждения Конгрессом результатов президентских выборов тысячи сторонников Трампа организовали штурм Капитолия, в результате чего заседание парламентариев было прервано. Десятки участников беспорядков были задержаны.

Сам Трамп уже осудил тех, кто попытался захватить Капитолий вопреки тому, что изначально он сам подначивал их к активным действиям.

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