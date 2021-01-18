Мелания Трамп рассказала, как четыре года ремонтировала Белый дом: ванная, лифт, обои

До ухода 45-го президента США Дональда Трампа из Белого дома осталось два дня, поэтому пока еще первая леди Мелания Трамп решила подвести итоги своего пребывания в резиденции американского лидера.

О том, что она успела сделать за четыре года, говорится в заметке первой леди на сайте Белого дома.

По словам Мелании, во время президентского срока ее супруга, она старалась сохранить и преумножить культурное наследие Белого дома, занимаясь реставрационными работами.

"Проекты, которые я курировала в течение последних четырех лет, думаю, не только сохранили наследие (Белого – Ред.) дома, но и обогатили его красоту и величественность для будущих поколений", – говорится в сообщении.

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Мелания Трамп упомянула, среди прочего, реставрацию президентского лифта, ванной комнаты, мраморного пола на первом этаже, аллеи для боулинга, Розового сада и теннисного павильона.

Телеканал CNN иронично заметил, что эти места, за исключением сада и мраморного пола, закрыты для публики, ими пользуется только семья президента.

Она добавила, что реставрация и консервация бесценных обоев Zuber в семейной столовой, возможно, является самым амбициозным проектом администрации Трампа, который еще предстоит завершить, и Мелания надеется, что все, кто увидит их красоту, будут в восторге.

Напомним, Мелания стала второй женщиной-иностранкой, кому достался титул первой леди, за четыре года своей работы она успела стать законодательницей стиля во многих областях. И хотя сам Дональд Трамп не менее яркая личность, Мелания Трамп оказалась настоящей сенсацией для мира.

Также сообщалось, что с уходом Мелании Трамп Белый дом теряет свою сексуальность.

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