Месяц ели кокосы: на необитаемом острове на Багамах спасли трех "робинзонов"

Служащие Береговой охраны США спасли трех человек, которые 33 дня провели на одном из необитаемых Багамских островов.

Об этом сообщила пресс-служба Береговой охраны.

Во время воздушного патрулирования 8 февраля экипаж заметил, как двое мужчин и женщина размахивают флагами с побережья острова Ангилья-Кей на Багамах.

В тот же день им доставили рацию, еду и воду, а 9 февраля троицу эвакуировали с острова на вертолете.

Фото: govdelivery.com Реклама

Спасенные рассказали, что они граждане Кубы. Около пяти недель назад плыли на лодке, но она перевернулась, после чего люди вплавь добрались до острова, где и жили, питаясь кокосами. Хотя ни у кого из них не было серьезных травм, их доставили в медцентр в штате Флорида.

"Это невероятно. Я не знаю, как им это удалось. Я был поражен, что они были в такой хорошей форме", – признается лейтенант Береговой охраны США Джастин Догерти.

Напомним, прошлым летом австралийские военнослужащие спасли моряков, которые три дня выживали на безлюдном острове в Тихом океане.

Также мы писали, что в 2020 году паралимпийская чемпионка Анжела Мадсен погибла при попытке стать первой в мире женщиной с параличом нижней части тела, которой удалось в одиночку пересечь Тихий океан на лодке.