Во Франции мигранты спасли младенца из пожара и стали героями: видео

Нелегалы выстроились друг на друге, чтобы спустить с третьего этажа семью и полугодовалую девочку

Во Франции группа мигрантов спасла из пожара семью с младенцем и теперь может получить за это гражданство.

О произошедшем сообщает 20 minutes.

Инцидент произошел в городе Нант. Узнав о пожаре на в одном из многоквартирных домов, лидер местной молодежной организации Кенза Зеккар организовала импровизированную спасательную операцию, в которой участвовал и ее муж.

Молодые люди вылезли по фасаду здания и сумели достать из пылающей квартиры на третьем этаже молодую семью.

Однако их шестимесячную дочь пришлось сбросить на матрасы, которые снесли под дом. Девочку госпитализировали в критическом состоянии, но сейчас она идет на поправку. Мужчина по имени Тахмид, который участвовал в спасении, утверждает, что это было единственным возможным решением.

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Огонь распространился и на другие квартиры, но прибывшим пожарным удалось спасти еще нескольких человек.

Теперь активисты требуют выдать официальные документы и предоставить жилье троим мигрантам, которые принимали участие в спасении. Также инициирована петиция к президенту Эммануэлю Макрону с соответствующим призывом.

Любопытно, что аналогичный случай произошел несколько лет назад в Париже, где мигрант из Мали вылез по фасаду дома, чтобы спасти свисавшего с пятого этажа ребенка. Позже Макрон лично поблагодарил его и предоставил гражданство.

А в 2019 году украинец Андрей Сыроватский и его семья получили польское гражданство за героическое спасение мужчиной потерпевших в ДТП.