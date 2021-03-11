Миллионы зараженных и миллиарды в локдауне: что пережил мир за год COVID-19 (видео)

Вызванная китайским коронавирусом пандемия привела к критической ситуации во всем мире

Сегодня год, как человечество живет по новым правилам. Работа и обучение дистанционно, вечеринки и свидания в интернете и никаких объятий. 11 марта 2020-го Всемирная организация здравоохранения признала COVID-19 глобальной проблемой. Такой пандемии аналогов в истории не было. Миллионы зараженных и миллиарды людей в локдауне.

Что пережил мир за этот год – в новостях "Сегодня" напомнила Екатерина Кикоть.

В начале 2020 года о китайском городе Ухань говорили все. Дескать, там завелся доселе неизвестный смертельный вирус, вызывающий атипичную пневмонию. В конце января 11-миллионный мегаполис закрыли на карантин. Жизнь словно остановилась, улицы опустели. В городе рекордными темпами строили полевые госпитали и заливали все антисептиком

И пока весь мир, затаив дыхание, наблюдал за кадрами из Китая – проблема перестала быть локальной. Коронавирус начал распространяться за пределами Поднебесной. И уже спустя полтора месяца 11 марта 2020 ВОЗ объявил о пандемии.

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"Мы глубоко обеспокоены тревожным уровнем распространения инфекции и тем, насколько она тяжелая. Поэтому по нашим оценкам COVID -19 можно охарактеризовать как пандемию", – заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Тогда на планете было всего 118 тысяч заражений и чуть более 4 тысяч летальных случаев. Пик в Китае уже прошел, а для остального мира все только начиналось.

Центром эпидемии стала Европа. Больше всего вирус ударил по Италии. Переполненные больницы, ежедневная поражающая статистика смертей.

Президент Европейского общества интенсивной терапии Маурицио Чеккони заявил:

"Тогда мы решили опубликовать письмо ко всему миру и сказать простую вещь – подготовьтесь! Потому что угроза настоящая. И важно не только, чтобы были койки в реанимации, а необходимо всеми силами сдерживать распространение инфекции".

Власти страны ввели строгий локдаун. Некогда переполненные туристами площади итальянских городов опустели. Штрафы за игнорирование карантина достигали 3 тысяч евро. Впрочем, и в режиме самоизоляции люди не падали духом. Устраивали вечеринки на балконах и спасались музыкой

Вслед за Италией коронавирусную эстафету подхватила Испания. Ситуация была настолько критической, что главный ледовый дворец Мадрида превратили в морг, где хранили тела погибших.

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За ней – Германия, Франция и остальные страны Старого Света. Далее лавина коронавируса накрыла Соединенные Штаты.

Авиаиндустрия пострадала от пандемии больше всего. Так же, как и все другие отрасли, не смогли перейти в онлайн туризм, ресторанный бизнес и сфера услуг.

Сейчас страны мира переживают уже третью-четвертую волну коронавируса. Маски, дистанция и антисептики останутся с нами надолго. Исследователи говорят – пандемия точно не свершится в этом году и вероятно будет продолжаться и в следующем.

"Этот год был полон вызовов, но мы очень гордиться медиками и исследователями. Это было нечто такое, чего год назад мы еще не знали. А теперь нашли способы лучше его распознавать и лечить", – говорит Маурицио Чеккони.

До сих пор нет полностью эффективных лекарств, которые гарантируют выздоровления от ковидв. Однако в первый раз в истории человечества в рекордные сроки появились вакцины против коронавируса, и в мире началась массовая иммунизация, которая и дает надежду.

Напомним, главный доктор одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий заявил, что британский штамм коронавируса значительно сильнее китайского.

Также говорилось, что глава правительства Денис Шмыгаль предупредил: в Украине началась третья волна коронавируса, но медицинская система страны готова к этому.