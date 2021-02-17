Митинг в поддержку осужденного рэпера в Испании: есть задержанные и раненные (фото, видео)

В Испании в результате беспорядков, связанных с арестом рэпера Пабло Аселя, задержали по меньшей мере 14 человек.
Об этом говорится в сообщении на странице правоохранительных органов в Twitter.
Сообщается, что два человека задержаны в Барселоне, четыре — в Вике, восемь — в Льейде. По информации службы скорой помощи, в общей сложности, 17 человек получили ранения, восемь из них — госпитализированы.
Отметим, беспорядки начались после акций в поддержку рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление леворадикального терроризма и оскорбление монархии — в 2018 году суд приговорил его к девяти месяцем заключения за высказывания с упоминанием террористической организации GRAPO.
Рэпер должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать и 16 февраля забаррикадировался в Университете вместе со сторонниками.
Ранее мы сообщали, что в Испании прошли массовые протесты против карантина.
Также напомним, во время протестов в испанской Каталонии в 2019 году полицейские применили силу.
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