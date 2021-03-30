Молдова хочет вернуть свое имущество в Украине: Санду созвала Совбез

Речь в частности идет о санатории в Одессе

Молдавский президент Майя Санду на 30 марта созвала Высший совет безопасности, на котором в частности намерена обсудить потерю Молдовой имущества в Украине.

Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

"Совет должен обсудить неправильное управление имуществом Молдовы в Украине и его потерю", - говорится в сообщении.

Кроме того, на заседании в здании администрации президента обсудят борьбу с контрабандой и трафиком наркотиков.

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Отметим, во время визита в январе в Украину Майя Санду в том числе обсудила с президентом Владимиром Зеленским ситуацию с расположенными в нашей стране проблемными государственными объектами Молдовы, которых она лишилась. К ним в частности относится санаторий "Молдова" в Одессе.

Мы также сообщали, что Украина и Молдова намерены ввести пересечение границы между странами по внутренним документам, без загранпаспортов.

Кроме того, между Украиной и Молдовой хотят построить автодорогу, по которой из Киева до Кишинева можно будет добраться за пять часов.