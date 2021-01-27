Москва обвинила в ЕС в недружественных шагах, а Украину – в подавлении русского языка

МИД РФ не дает покоя статус украинского языка в Украине

Желание Евросоюза разобраться с обстоятельствами отравления Алексея Навального и требование к Кремлю освободить российского оппозиционера в РФ назвали "недружественными шагами", которые ставят под сомнение выстраивание дальнейшего взаимодействия с ЕС.

Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ.

Российское дипломатическое ведомство попыталось перейти в наступление и обвинило ЕС в игнорировании якобы грубейших нарушений прав русскоязычного населения в странах Балтии, преследование в этих странах ЕС инакомыслия, зажиме свободы слова и СМИ.

Также на Смоленской площади упомянули некие факты "героизации нацизма" и "переписывания истории".

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МИД РФ упомянул и Украину, назвав вооруженную агрессию против нашей страны, оккупацию части Донбасса и попытку аннексии Крыма "внутриукраинским конфликтом".

По мнению Москвы, в Брюсселе сквозь пальцы смотрят на "саботаж" со стороны киевского режима своих обязательств по Минским соглашениям и договоренностям на саммите "нормандского формата" в Париже 2019 г., а также на "дискриминацию и подавление русского языка в Украине".

Напомним, в России разнервничались из-за закона об украинском языке, а Госдума даже выступила с заявлением по этому поводу.

А секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ответил на обвинения секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в русофобии и напомнил российскому коллеге, что украинский – единственный государственный язык, статус которого закреплен в Конституции.