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Моя семья здесь: Пашинян опроверг сообщения о бегстве из Армении

25 февраля, 13:29

Игорь Тимофеев

Глава правительства не намерен покидать страну

Глава армянского правительства Никол Пашинян не намерен покидать свою страну даже после попытки военного переворота. Об этом он заявил во время выступления перед своими сторонниками в центре Еревана.

Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

До этого несколько Telegram-каналов сообщили, что якобы борт № 1 привели в готовность, чтобы вывезти премьера из страны.

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"Я никуда не собирался и не собираюсь уезжать. Моя семья тоже здесь. Вы сейчас убедитесь в этом. Они (члены семьи. – Ред.) сейчас придут сюда", – отметил Пашинян, которого сопровождал сын Ашот.

Напомним, в Ереване начались массовые драки противников и сторонников Пашиняна.

Пашинян также сообщил, что подписал решение об отставке начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна, однако документ не был завизирован президентом республики Арменом Саркисяном.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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