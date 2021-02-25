Моя семья здесь: Пашинян опроверг сообщения о бегстве из Армении

Глава армянского правительства Никол Пашинян не намерен покидать свою страну даже после попытки военного переворота. Об этом он заявил во время выступления перед своими сторонниками в центре Еревана.

Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

До этого несколько Telegram-каналов сообщили, что якобы борт № 1 привели в готовность, чтобы вывезти премьера из страны.

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"Я никуда не собирался и не собираюсь уезжать. Моя семья тоже здесь. Вы сейчас убедитесь в этом. Они (члены семьи. – Ред.) сейчас придут сюда", – отметил Пашинян, которого сопровождал сын Ашот.

Напомним, в Ереване начались массовые драки противников и сторонников Пашиняна.

Пашинян также сообщил, что подписал решение об отставке начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна, однако документ не был завизирован президентом республики Арменом Саркисяном.

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