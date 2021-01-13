Мутации коронавируса стали заразнее на 10-70% – китайские ученые

Последние исследования мутаций коронавируса свидетельствуют о том, что их заразность возросла. Показатель новых случаев заражения среди лиц, контактировавших с первичными больными, увеличился: рост составил от 10 до 70%.

Об этом заявил заместитель главы Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь, передает УНН.

По его словам, число случаев заболеваемости в семьях значительно выросло.

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"Такие штаммы превалируют в Европе, особенно в Великобритании. В этих государствах эпидемиологическая ситуация относительно тяжелая", - сказал он.

Однако, по словам эксперта, пока нет свидетельств того, что новые штаммы характеризуются более высокой смертностью среди заболевших.

Ранее эксперты рассказали, какие лекарства нельзя принимать при COVID-19.

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