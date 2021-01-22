Мужчина поджег себя в центре Минска: видео

В центре белорусской столицы произошел самоподжог – мужчина совершил публичную попытку самоубийства напротив Дома правительства на площади Независимости в Минске.

Об этом сообщает TUT.by.

На помощь ему пришел охранник правительственного учреждения и прохожий – они сбили огонь при помощи огнетушителей и вызвали скорую помощь. После госпитализации у пострадавшего диагностировали ожоги 50% тела. Сейчас он находится без сознания.

В данный момент место происшествия оцеплено. Следователи устанавливают вероятные мотивы самоподжигателя.

Вероятно, его личность уже установили, однако ее пока не разглашают. Известно лишь, что ему 35 лет.

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Фото: пресс-служба Следственный комитет Беларуси

Стоит отметить, что в сентябре похожий инцидент произошел в городе Смолевичи, расположенном в 40 км от Минска, где мужчина облил себя бензином и поджег возле здания РОВД. Впоследствии он скончался от ожогов.

Напомним, что в Беларуси продолжатся репрессии в отношении протестующих против местной власти, а 19-летний Илья Войткевич получил два года ограничения свободы за негативный комментарий об Александре Лукашенко в соцсети.