В Мьянме силовики продолжают разгонять протесты, которые начались после военного переворота 1 февраля. Они применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Это произошло всего через несколько часов после того, как специальный посланник ООН призвал Совет Безопасности принять меры из-за убийства протестующих.

Об этом сообщает Reuters.

Что происходит в стране

Мьянма погрузилась в хаос после того, как 1 февраля военные свергли и задержали избранного лидера Аунг Сан Су Чжи. Протестующие требуют освобождения лидера и уважения к ноябрьским выборам, которые ее партия одержала убедительно, но которые армия отвергла.

По данным ООН, после переворота было убито более 50 протестующих – по меньшей мере 38 только в среду, 3 марта.

Армия заявляет, что сдерживает протесты, но заявляет, что не позволит им угрожать стабильности. Военные уверены, что выборы в Мьянме были проведены с нарушениями. Хотя избирательная комиссия отклонила заявления о фальсификации.

/ Фото: REUTERS

В то же время, протестующие продолжают выходить на улицы. Они хотят добиться демократических реформ. Страна почти полвека находилась под военным режимом до демократических реформ в 2011 году, которые были прерваны переворотом.

"Политические надежды начали светиться. Мы не можем потерять импульс революции. Тот, кто осмелится сражаться, одержит победу. Мы заслуживаем победы", - написал в Facebook один из лидеров протеста Эй Тинзар Маунг.

/ Фото: REUTERS

Международное возмущение из-за убийства протестующих

"Что еще мы можем позволить военным Мьянмы? Чрезвычайно важно, чтобы этот совет был решительным и последовательным в привлечении внимания к силам безопасности и твердо стоял на стороне народа Мьянмы в поддержку четких результатов ноябрьских выборов", - заявила на закрытом заседании Совета Безопасности ООН специальный посланник Кристин Шранер Бургенер.

США и некоторые другие западные страны ввели ограниченные санкции против военных. В свою очередь, независимый следователь ООН по правам человека в Мьянме Томас Эндрюс призвал к глобальному эмбарго на поставки оружия и целевым экономическим санкциям.

/ Фото: REUTERS

"Применение насилия против народа Мьянмы должно прекратиться сейчас же", - заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Он призывает немедленно восстановить демократию.

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В Сиднее несколько сотен человек вышли на акцию солидарности с протестующими в Мьянме, они поют и поднимают три пальца – салют, который стал символом сопротивления по всей Мьянме.

"Мы хотели бы призвать правительство Австралии тесно сотрудничать с правительствами США, Великобритании и ЕС и принять решительные меры против этих военных диктаторов Мьянмы", – сказал организатор протеста Тейн Мо Вин.

/ Фото: REUTERS

Санкции против причастных к перевороту

Министерство торговли США сообщило о введении санкций против руководства и компаний из Мьянмы. Санкции введены против МВД Мьянмы и Министерства обороны страны.

"Соединенные Штаты по-прежнему полностью солидарны с народом Мьянмы и решительно осуждают насилие со стороны военных против мирных демонстрантов. Власти США продолжат привлекать к ответственности виновных в перевороте", – сообщили в Минторге США.

В список санкций также попали компании Myanmar Economic Corporation и Myanmar Economic Holding Limited. Власти США считают, что этими корпорациями управляют военные.

/ Фото: REUTERS

Военные вскрыли могилу лидера протестов

В пятницу, 5 марта, в Мандалае хунта вскрыла могилу 19-летней женщины Кьялы Син, которая стала иконой протестного движения. Ее застрелили в футболке с надписью "Все будет хорошо".

Очевидец рассказал, что тело было извлечено, исследовано и возвращено. А гробницу снова закрыли.

Представитель военного ведомства не ответил на звонки журналистов с просьбой прокомментировать ситуацию.

/ Фото: REUTERS

Напомним, Европейский Союз пригрозил принять меры из-за убийства мирных демонстрантов в Мьянме.

Также сообщалось, что посол Мьянмы в ООН резко выступил против военного переворота в стране.