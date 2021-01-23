На акции в поддержку Навального жестко задержали ребенка (видео)

Сегодня на Пушкинской площади в Москве, где проходят массовые акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, сотрудники полиции жестко задержали ребенка.

Об этом сообщает Telegram-канал Avtozak LIVE, опубликовав соответсвующее видео задержания.

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В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сказала, что выясняет подробности задержания мальчика на акции в центре Москвы.

Напомним, сегодня в России проходят акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных. Первые акции стартовали на Дальнем Востоке – в Хабаровске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском.

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