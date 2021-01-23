На акциях в поддержку Навального заметили его близких и российских знаменитостей (фото, видео)

Сегодня, 23 января, во время массовых акций в 93 городах России в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального вышли также его близкие люди и известные личности.
На митинге заметили маму Алексея – Людмилу Ивановну.
Юлию, жену Навального, арестовали во время акции.
Олег, брат Алексея Навального, прибыл на митинг с 25-летним Русланом Шаведдиновым, сотрудником Фонда борьбы с коррупцией, который занимался "Умным голосованием". Прошел месяц, как он прибыл из Заполярья, куда на год его отправили силовые структуры:
Не остались незамеченными на московском митинге российская радио- и телеведущая Татьяна Лазарева, а также актёр и видеоблогер Антон Лапенко:
Сотрудница Алексея Навального из Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь также вышла на акцию. Ее задержали в центре Москвы на Пушкинской площади, когда она общалась с журналистами.
"Москва — столица, красота!" – писатель Дмитрий Быков гуляет вместе со всеми:
Журналист Юрий Дудь пришел на акцию во Владивостоке. По его словам, он приехал в город по другому поводу, но в день протеста решил выразить свою гражданскую позицию. Участники акции публикуют фотографии с Юрием в соцсетях.
На митинге в Москве обнаружен шаман. Протестующий скопировал образ одного из лидеров штурма Капитолия Джейка Анджели. Как говорится, найдите 10 отличий.
Еще один шаман.
Российские музыканты и рэп-рок-исполнители – Noize MС и Влади.
Напомним, мы зафиксировали главные подробности митингов в поддержку Навального в России. Уже задержали 1338 человек.
Самого Алексея Навального могут осудить на 13-ть с половиной лет колонии:
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