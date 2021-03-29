На Аляске разбился вертолет с туристами, пятеро погибших

Один человек госпитализирован с тяжелыми травмами

В Соединенных Штатах на Аляске разбился вертолет, перевозивший гостей и гидов компании Tordillo Mountain Lodge, которая предоставляет услуги по отдыху в горах. Погибли пять человек, один госпитализирован в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Associated Press.

Вертолет Eurocopter AS50 упал рядом с городом Бьютт на Аляске при неизвестных обстоятельствах вечером 28 марта. Прибывшие на место спасатели нашли тела пяти жертв и одного пострадавшего.

В компании уже заявили, что это первый подобный случай с их вертолетом за 17 лет работы.

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Вертолет принадлежал компании Soloy Helicopters, с которым Tordillo Mountain Lodge заключила контракт на перевозку.

Начато расследование катастрофы, полеты над местом аварии временно прекращены.

Напомним, в результате крушения военного вертолета в Турции девять человек погибли, еще четверо получили серьезные ранения.

Мы также писали, что в США в округе Монро штата Нью-Йорк потерпел крушение военный вертолет, на борту которого находились три человека.