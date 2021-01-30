На Мадагаскаре нашли самого маленького хамелеона в мире

Взрослые самец и самка светло-коричневой расцветки деталями своего строения отличались от уже известных представителей рода

Ученые открыли на Мадагаскаре, вероятно, самый маленький вид рептилий в мире — это миниатюрный хамелеон-брукезия.

Об этом говорится в статье в журнале Scientific Reports.

Команда исследователей во главе с Франком Глау из Зоологической государственной коллекции Мюнхена нашла хамелеона во время одной из экспедиций на остров.

Взрослые самец и самка светло-коричневой расцветки деталями своего строения отличались от уже известных представителей рода. После проведения генетического анализа стало ясно, что миниатюрные ящерицы – представители нового вида. Название Brookesia nana ему дали в честь первооткрывателей.

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Размер самки – всего 19,2 миллиметра без учета длины хвоста, а самец еще меньше – 13,5 миллиметра. Ученые предположили, что Brookesia nana не только самый маленький хамелеон, но и самая маленькая рептилия в мире.

Авторы статьи считают, что представители открытого ими вида живут только в лесах горного массива Сурат. Проблема в том, что леса на острове сжигают в качестве топлива и вырубают для сельскохозяйственных угодий, поэтому будущее Brookesia nana нельзя назвать безоблачным.

Как сообщали ранее на западе Франции обнаружены останки морской рептилии, которая проживала 90 миллионов лет назад.

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