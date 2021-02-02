На Нью-Йорк обрушился снежный шторм: из-за непогоды приостановлены авиарейсы (фото)

1 февраля на Нью-Йорк (США) обрушился сильный шторм со снегопадом и порывистым ветром, который местами достигал 80 км в час. Это сильнейшая с 2016 года метель.

Как сообщает New York Post, все рейсы из аэропорта Ла-Гуардия и Кеннеди были приостановлены из-за непогоды в районе Нью-Йорка.

Также временно работать перестало метро.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что пять государственных пунктов массовой вакцинации в штате будут закрыты из-за зимнего шторма, и все встречи будут перенесены.

Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Фото: REUTERS/Brendan McDermid

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Фото: REUTERS/Carlo Allegri

Фото: REUTERS/Mike Segar

Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Фото: REUTERS/Andrew Kelly

В то же время в начале февраля в Украину придут морозы, однако продержатся они недолго – южные и юго-западные ветры принесут оттепель и осадки.