Версія українською
$ 27,97
33,93

На Сицилии началось извержение легендарного вулкана Этна: видео

16 февраля, 21:12

Денис Беспалов

Извержение сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы

На восточном побережье Сицилии началось извержение легендарного вулкана Этна, который еще называют главным вулканом Европы.

Вулкан Этна. Источник: Twitter François Beaudonnet

Об этом сообщает агентство ANSA.

Реклама

Как сообщается, извержение из кратера на юго-восточном склоне сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы. Повышение вулканической активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии в 16:10 по местному времени (17:10 по Киеву).

Ранее сообщалось, что на Сицилии проснулся другой вулкан – Стромболи. Извержение ощущалось туристами и жителями острова и других близких к нему мест на архипелаге. Очень высокий столб дыма было видно за много километров.

Новости на эту же тему:
Италия вулкан этна

Реклама

Новости партнеров

Как выглядит дом беглеца-президента Януковича в Ростове
Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи