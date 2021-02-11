На слушаниях в Сенате США показали новое видео штурма Капитолия

На слушаниях по импичменту бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Сенате США показали новое видео штурма Капитолия.
На кадрах из холла видно как толпа врывается в здание. Внутри находится лишь одинокий полицейский.
Комментатор видео указывает на тот факт, что второй человек, который проникает в здание, полностью одет в военное тактическое обмундирование, в его руках бита, другие несут флаги и пр.
Среди первой группы ворвавшихся в Капитолий также замечены сторонники "теории заговора".
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Ранее сообщалось, что спецслужбы Соединенных Штатов установили личности 400 человек, которые принимали участие в штурме Капитолия. 130 человек уже задержаны.
Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа взяли штурмом здание Конгресса США, где на тот момент проходила процедура окончательного утверждения результатов выборов.
Десятки человек были задержаны, пять человек погибли во время штурма. В столице США ввели комендантский час, была привлечена Национальная гвардия.
Позже в СМИ появилась информация о том, как сторонники Трампа планировали штурм Капитолия.
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