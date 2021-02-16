На США обрушился мощный торнадо: есть погибшие и раненые (фото)

Удар стихии пришелся на юго-восточный округ Брансуик в Северной Каролине

Мощный Торнадо обрушился на Северную Каролину в Соединенных Штатах. В результате непогоды погибли по меньшей мере три человека и еще 10 получили травмы.

Об этом сообщает Associated Press.

По заявлению местных властей, удар стихии пришелся на юго-восточный округ Брансуик.

Последствия Торнадо в США. Фото: twitter.com/tanner_barth

Читайте также: Торнадо в Херсонской области: ветер срывал крыши и валил деревья (фото, видео)

Последствия Торнадо в США. Фото: twitter.com/tanner_barth Реклама

Десятки домов были разрушены, в результате обрыва линий электропередачи тысячи людей оказались без света.

Последствия Торнадо в США. Фото: twitter.com/tanner_barth

"Такого я никогда раньше не видел. Много разрушений. Это будет долгий процесс восстановления", - заявил шериф округа Брансуик Джон Ингрэм.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму местные жители заметили большой смерч. Торнадо пронесся в море у берегов поселка Утес под Алуштой.

Видео: Крым.Реалии