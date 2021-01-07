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На видео штурма Капитолия услышали фразы на русском

7 января, 09:05

Ксения Капустинская

Русскую речь использовали как минимум во время прорыва полицейского оцепления

Во время штурма Капитолия в США сторонники действующего президента Дональда Трампа использовали русский язык. Это слышно на видео – в момент, когда протестующие прорывали оцепление на Капитолийском холме, кто-то произнес фразу: "Давай быстрее!":

В соцсетях на этом фоне заговорили о "русском следе" в организации беспорядков в США.

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Читайте на сайте на сайте "Сегодня" короткую сводку о том, что происходило в Конгрессе США ночью. Сейчас на улицах Вашингтона еще остаются протестующие.

При этом не менее 20 демонстрантов были задержаны. В полиции уточнили, что большинство из них приехали в округ Колумбия из других регионов. А Конгресс США все же возобновил работу – там продолжают подтверждать голоса выборщиков. Ожидается, что церемония инаугурации 46-го президента США пройдет 20 января.

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Источник: Сегодня

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