На время инаугурации Байдена бойцов Нацгвардии обеспечат оружием

Такое решение было принято после беспорядков в Конгрессе

Во время инаугурации избранного президента СЩА Джо Байдена, которая состоится 20 января, безопасность будут обеспечивать около 15 тысяч бойцов Национальной гвардии, часть из них будет с оружием.

Об этом сообщает The New York Times.

Такое решение министерство Сухопутных войск приняло после беспорядков в Конгрессе, которые устроили сторонники Трампа.

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Ранее в министерство обратилась спикер Палаты представителей демократа Нэнси Пелоси с просьбу усилить безопасность возле Капитолии.

К слову, Украину на инаугурации президента Соединенных Штатов Джо Байдена официально будет представлять посол в Вашингтоне Владимир Ельченко.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп признался, что его не будет на церемонии инаугурации его преемника-демократа Джо Байдена, которая состоится 20 января.