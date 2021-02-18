Нацгвардия остается в Вашингтоне: в США готовятся ко второму штурму Капитолия

Бойцы Нацгвардии США в ближайшее время не покинут Вашингтон, куда их ввели после январского штурма Капитолия – около 5 тысяч бойцов продолжат охранять госздание, по крайней мере, до 12 марта.

Как выяснили "Сегодня", неизвестные начали распространять в сети информацию о новой попытке штурма.

"Некоторые из вероятных участников выяснили, что 75 лет назад 4 марта было днем инаугурация президента. Почему это так важно теперь, одному Богу известно, но теперь они думают, что должны собраться и опять штурмовать Капитолий", – утверждает председатель комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Адам Смит.

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Кроме этого, в Министерстве обороны говорят о значительной активизации хакеров.

"Мы наблюдаем как единичные случаи шпионажа, так и массовые попытки похищения данных. Но мы работаем над этим, поскольку наши приоритеты – приватность и безопасность", – заверила представитель советника по национальной кибербезопасности Энн Нойбергер.

Видео: Сегодня

Ради сохранения правопорядка не только в сети, но и на улицах, в США начали вакцинацию военных, чтобы солдат не подкосил коронавирус.

"Мы должны заботиться о своих силах и должны быть уверены, что военные способны работать в COVID-среде", – отметил заместитель директора по операциям Объединенного штаба Джефф Талиаферро,

Однако вероятный штурм 4 марта – это лишь одна из причин для беспокойства силовиков, потому что впереди другое важное событие – обращение президента Джо Байдена к Конгрессу.

Напомним, что 6 января, когда в Конгрессе должны были утвердить результаты президентских выборов и, соответственно, победу Байдена, экс-президент Дональд Трамп выступил перед толпой своих сторонников и призвал их не допустить этого.

Это привело к беспорядкам и прорыву полицейского кордона перед Капитолием. В результате пятеро человек погибли, а в отношении самого Трампа начали процедуру импичмента. Однако Сенат признал его невиновным.