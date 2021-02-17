Нацсобрание Франции проголосовало против исламистского сепаратизма

Макрон представил законопроект после убийства учителя под Парижем

Национальное собрание (нижняя палата парламента Франции) 16 февраля проголосовало за законопроект "о защите республиканских ценностей", направленный против так называемого исламистского сепаратизма.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Законопрект был внесен сторонниками президента Эмманюэля Макрона после убийства под Парижем учителя Самюэля Пати из-за карикатур на пророка Мухаммеда.

За закон проголосовали 347 депутатов, против – 151. Теперь за него должны проголосовать члены Сената – верхней палаты парламента.

Сторонники закона рассчитывают, что он создаст препятствия для радикальных религиозных группировок, стремящихся подорвать светский характер государства.

Противники утверждают, что он стигматизирует мусульман и ограничивает свободу слова и вероисповедания.

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В в законопроекте, среди прочего, наводятся основания для закрытия мечетей и религиозных школ, вводятся требования отчетности о финансировании религиозных групп из-за рубежа, а также предлагается, чтобы все дети, начиная с трех лет, посещали школу.

Авторы законопроекта считают, что домашнее обучение становится все более распространенным в исламской общине Франции, что препятствует пониманию детьми из мусульманских семей "республиканские ценностей".

Напомним, в октябре 2020 года в пригороде Парижа 47-летнему учителю истории Самюэлю Пати отрезали голову за то, что он показывал на своих уроках карикатуры на пророка Мухаммеда, когда рассказывал о свободе выражения взглядов.

Позже стало известно, что убийца, которого полиция застрелила при задержании, – чеченец Абдуллах Анзоров, приехавший во Францию из России вместе с семьей в 2008 году в возрасте шести лет.