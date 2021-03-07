"Надо уважать и оберегать": Папа Римский о роли женщин в обществе

Накануне женского международного дня Папа Римский Франциск призвал уважать и оберегать женщин.

Об этом он сказал во время выступления с проповедью в городе Бахдида, который считается местным центром христианства.

"Хотел бы поблагодарить всех матерей и женщин этой страны, смелых женщин, которые продолжают давать жизнь, несмотря на все раны. Женщин надо уважать и оберегать", - сказал Франциск.

Папа Римский призвал уделять женщинам внимание и предоставлять возможности. Он упомянул о роли Богоматери, которая всех "защищает свыше".

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