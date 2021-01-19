Накануне инаугурации Байдена Минюст США обратился к сторонникам Трампа: видео

Правоохранители на всех уровнях и Национальная гвардия круглосуточно работают в Вашингтоне

Американские власти не будут мириться с возможными противозаконными акциями в день инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена 20 января.

Об этом заявил и.о. министра юстиции – генерального прокурора Джеффри Розен.

По его словам, каждый, кто примет участие в провокациях, будет "схвачен и предан правосудию".

"Правоохранители на всех уровнях и Национальная гвардия круглосуточно работают в Вашингтоне для обеспечения безопасности в день инаугурации", - заявил он.

Реклама

Читайте также: Орлан уносит Трампа: The New Yorker оригинально попрощался с уходящим президентом

Розен также сообщил, что в рамках расследования беспорядков у Капитолия 6 января предъявлены обвинения сотне граждан, готовятся новые дела.

Федеральное бюро расследований при этом получило около 200 тыс. уведомлений от населения об участниках штурма Конгресса.

Обращение генпрокурора США

Ранее сообщалось, что инаугурацию Джо Байдена могут попытаться сорвать участники ультраправого движения QAnon, которые поддерживают действующего президента США Дональда Трампа. Экстремисты обсуждали, как выдать себя за служащих Нацгвардии, а также изучали на картах уязвимые места в Вашингтоне.