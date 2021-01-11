Намек Путину: новым главой ЦРУ станет экс-посол США в России

Джо Байден решил "на берегу" дать Кремлю понять – на слабину рассчитывать не следует

Избранный президент США Джо Байден определился с кандидатурой нового директора Центрального разведывательного управления – на эту должность он предложит карьерного дипломата Уильяма Бернса.

Об этом, как сообщает NBC, Байден заявил 11 января, заверив, что при Бернсе во главе ЦРУ "американский народ будет спать крепко".

Байден отметил "многолетний опыт работы на мировой арене" своего кандидата – 64-летний Бернс занимал различные должности в администрациях пяти президентов.

"Он разделяет мое глубокое убеждение, что разведка должна быть аполитичной и что преданные своему делу и служащие нашей стране профессионалы разведки заслуживают нашей благодарности и уважения", – объяснил свой выбор следующий глава государства.

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Он также надеется, что опыт работы Бернса в России, где тот был послом США с 2005 по 2008 год, будет очень полезен на новой должности.

Стоит отметить, что предложенная кандидатура очень необычна для США, поскольку в случае своего утверждения Конгрессом Уильям Бернс станет первым в истории главой ЦРУ, который вышел из Госдепартамента, а не из спецслужб или Вооруженных сил.

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Байден как минимум лично знаком с Бернсом (крайний справа). Фото: пресс-служба Госдепартамента США

Он более 30 лет был занят в дипломатии, куда пришел при 40-м президенте США Рональде Рейгане. Уйти с госслужбы он решил в 2014 году, возглавив американский аналитический центр Фонд Карнеги за международный мир.

А после победы Дональда Трампа на президентских выборах стал одним из его самых ярых критиков.

Напомним, что другим необычным выбором Джо Байдена стал министр обороны – возглавить Пентагон предложено отставному генералу Ллойду Остину, который может стать первым темнокожим на этой должности.

Ранее сайт "Сегодня" уже анализировал, как может отразиться на России победа Джо Байдена на президентских выборах.

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